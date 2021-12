Fahrrad vor dem Lohrer Hallenbad gestohlen

Der 60-jährige Geschädigte stellte seinen Drahtesel gegen 14.30 Uhr ungesichert vor dem

Hallenbad ab. Nachdem er seine Bahnen gezogen hatte musste er eine Stunde später

feststellen, dass sein schwarzes Fahrrad der Marke Pegasus entwendet worden war. Den

Nachhauseweg musste er zu Fuß antreten.

Die Polizei Lohr ermittelt wegen des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich per Mail

unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder telefonisch unter 09352/8741-0 mit der

Polizeiinspektion Lohr am Main in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Lohr