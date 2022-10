Fahrrad über die Straße in Aschaffenburg geschoben - Mann verletzt

An dem Kleintransporter entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Aschaffenburg.

Angetrunkene Fahrradfahrerin stürzt in Kahl

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit ihrem Fahrrad blieb am Freitagabend gegen 21:15 Uhr eine 51-Jährige in der Seestraße an einem Metallpfosten hängen und stürzte. Die Radfahrerin, die ohne Fahrradhelm fuhr, zog sich bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde am Hinterkopf zu. Nach der medizinischen Erstversorgung kam sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Alzenau Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,6 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen ermittelt die Polizei Alzenau nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfallfluchten in Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Mittwoch 17:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr ist ein in der Bavariastraße geparkter grauer Opel Vectra beschädigt worden. Der ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer 35 abgestellte Pkw wurde am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Der verursachte Schade dürfte sich auf rund 2000 Euro belaufen.

MAINASCHAFF. An einem in der Mainparkstraße geparkten schwarzen Opel Adam wurde ebenfalls die linke Seite verkratzt. Die 67-jährige Fahrerin hatte den Opel in der Zeit von Donnerstag 11:00 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr dort geparkt. Der Schaden an dem Fahrzeug dürfte sich auf 4000 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

