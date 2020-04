Fahrrad in Zellingen gestohlen

Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 1400.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahle unter Tel.: 09353/97410.

Reichelheim: Mülltonnen gerieten in Brand

Reuchelheim, Lkr. Main-Spessart. Drei in einer Scheune in der Freihofstraße in Reuchelheim abgestellte Mülltonnen gerieten am Dienstagvormittag in Brand. Die Mülltonnen konnten durch die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr schnell abgelöscht werden, so dass kein Schaden an der Scheune entstand. Aus welchem Grund die Mülltonnen in Brand gerieten ist momentan noch nicht bekannt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 150.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt