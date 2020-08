Fahrrad in Wiesthal gestohlen und schwer beschädigt

Am 03.08.2020 stellte eine 15-jährige aus Krommental ihr Mountainbike der Marke Galano verschlossen an einem Fahrradständer am Bahnhof in Wiesthal ab. Drei Tage später konnte sie das Fehlen des Fahrrades feststellen. Am 19.08.2020 konnte die junge Dame ihr Fahrrad total beschädigt in einem Bushäuschen Ortsmitte Wiesthal auffinden. Offensichtlich wurde das Mountainbike in den letzten zwei Wochen benutzt und anschließend beschädigt abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Bislang ist nicht bekannt von wem das Mountainbike in den letzten zwei Wochen genutzt wurde. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei Lohr a. Main unter 09352/4781-0 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Lohr