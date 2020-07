Am Dienstag wurde zwischen 6:00 Uhr und 15:00 Uhr ein am Pendlerparkplatz an der Eußenheimer Straße in Karlstadt abgestelltes Fahrrad entwendet. Das rotschwarze Mountainbike der Marke Conway war dort mit einem Kabelschloss vom Eigentümer an einem Pfosten gesichert gewesen. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 093453/97410.

Polizei Karlstadt