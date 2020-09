Das sieben Jahre alte Rad hatte einen Zeitwert von etwa 200 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

In Karlstadt gegen geparkten Wagen gefahren

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Ein 70-jähriger Autofahrer übersah am Montag gegen 18:10 Uhr in Karlstadt, beim Abbiegen von der Langgasse in die Untere Viehmarktstr., einen geparkten Pkw und touchierte das Auto. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt