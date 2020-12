Fahrrad in Elsenfeld entwendet

Das Mixed-Rad der Marke Cube Access hat eine grün-graue Lackierung und war mit einem Fahrradschloss gesichert gewesen. Als die Geschädigte gegen 16.45 Uhr mit ihrem Rad nach Hause fahren wollte, fand sie am Fahrradständer nur noch das aufgebrochene Radschloss vor.

Mopeddieb gestellt

Eine Streife der PI Obernburg hat am Donnerstag früh gegen 02.05 Uhr im Bereich Mönchberg einen Mopeddieb festgenommen.

Der Streife war auf der Staatsstraße ein Kleinkraftrad aufgefallen, auf dem zwei Personen ohne Helm saßen und Richtung Röllbach unterwegs waren.

Als die Streife das Duo anhalten wollte, versuchte der Mopedfahrer über eine Wiese der Streife zu entkommen. Die Streife konnte jedoch folgen und das Duo schon nach wenigen Metern stoppen.

Der Fahrer des Krads, ein amtsbekannter Jugendlicher, räumte gegenüber den Beamten sofort ein, das Krad entwendet zu haben.

Es wurde in Röllbach am Dienstag im Kapellenweg gestohlen.

Die Streife nahm den Jugendlichen fest. Da er merklich unter Drogeneinfluss stand, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Das gestohlene Krad im Wert von gut 800 Euro wurde sichergestellt.

Auffahrunfall

Am Mittwoch Abend ist aus der Erlenbacher Straße ein Auffahrunfall gemeldet worden.

Gegen 20.25 war eine Mömlingerin, die mit ihrem BMW die Erlenbacher Straße in Richtung Stachus befuhr, war hier auf einen verkehrsbedingt vor ihrem Fahrzeug bremsenden Pkw Mitsubishi aufgefahren. Hierbei entstand an den beiden Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch früh gegen 07.00 Uhr hat es in der Großostheimer Straße einen Unfall gegeben. Eine Mömlingerin war hier aus der Spessartstraße mit ihrem Hyundai nach links in die Großostheimer Straße eingefahren. Hierbei übersah die Wartepflichtige einen vorfahrtsberechtigten Mercedes mit Anhänger, der Richtung Ortsausgang fuhr.

Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4000 Euro.

Sachbeschädigung an Auto

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein noch unbekannter im Elsenfelder Forstweg zwei Fahrzeuge beschädigt.

Der Täter machte sich mit einem spitzen Gegenstand an einem gelben Audi A5 und einem schwarzen Seat zu schaffen. Diese wurden großflächig verkratzt. Der hierdurch entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

vd/Polizei Obernburg