Fahrrad in Aschaffenburger Steingasse gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-2200 zu wenden.

Auto unter Alkoholeinfluss geführt

Bessenbach. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr bei einem 25-Jährigen Fahrer starker Alkoholgeruch von den Beamten wahrgenommen. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

Großostheim. Zu einem Verkehrsunfall mit einem hohen Gesamtschaden von ca. 17000, - Euro kam es am Samstagmorgen gegen 10:15 Uhr zwischen Großostheim und Niederberg. Hier befuhren die beiden Unfallbeteiligten die Kreisstraße hintereinander. Der Fahrer eines Fiat scherte zum Überholen seines Vordermanns aus und übersah jedoch einen 50-Jährigen in dessen Jeep, der aufgrund eines Überholmanövers bereits auf gleicher Höhe war und drängte diesen nach links, wo er im Feld zum Stehen kam. Verletzt wurde hierdurch niemand, jedoch entstand am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg