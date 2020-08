Fahrrad-Fahrerin bei Unfall in Niedernberg verletzt

Der Auto-Fahrer missachtete beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Fahrbahn den Vorrang der Radlerin, die auf einem Straßen begleitenden Fuß- und Radweg unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden entstand kein Sachschaden.

Unter Alkohol stehender Skoda-Fahrer unterwegs



Eschau-Hobbach. Am Samstag um 13.50 Uhr fiel der 41-jährige Fahrer eines Skoda in der Theodor-Hermann-Straße bei einer Verkehrskontrolle durch starken Atemalkoholgeruch auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemtest mündete in einer Atemalkoholkonzentration von 1,1 mg/l. Es erfolgte eine Blutentnahme bei dem Fahrzeuglenker und der Führerschein wurde sichergestellt.