Fahrrad-Fahrer in Alzenau angefahren und verletzt

Am Montagvormittag, gegen 11:35 Uhr kam es an der Staatsstraße 2805 zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 39-jährige Fahrer eines Audi A4 wollte von der Straße Steinbruch nach rechts auf die Staatsstraße 2805 in Fahrtrichtung Alzenau einbiegen. Hierbei übersah er allerdings einen auf dem Fahrradweg aus Richtung Alzenau herannahenden 61-jährigen Pedelec Fahrer. Der Audi stieß mit der Front gegen das Pedelec, woraufhin der Radfahrer stürzte. Hierbei zog sich dieser Wirbelsäulenverletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde der 61-Jährige durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Polizei Alzenau