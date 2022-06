Fahrrad auf Aschaffenburger Volksfest geklaut

Während ihres Besuchs auf dem Aschaffenburger Volksfest, wurde einer Geschädigten ihr Fahrrad entwendet. Die Besucherin hatte ihr blaues Mountainbike der Marke Cube gegen 20.30 Uhr im Bereich der Fahrradständer am Eingang 4 abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Gegen 00:45 Uhr musste die Geschädigte dann feststellen, dass ihr Rad zwischenzeitlich entwendet wurde. Der Wert beziffert sich auf etwa 350 EUR.

Aschaffenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg einen Verkehrsteilnehmer ohne erforderliche Fahrerlaubnis fest. Am frühen Samstagmorgen kontrollierten die Beamten in der Würzburger Straße den Fahrer eines Opel. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer zunächst keinen Führerschein aushändigen. Nach anfänglichen Ausreden räumte er schließlich ein, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der Opel-Fahrer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, was die Neuerteilung seiner Fahrerlaubnis zumindest erschweren dürfte.

Aschaffenburg. Im Haselmühlweg kollidierte am Freitagabend die Fahrerin eines VW gegen 22:50 Uhr mit einem querenden Reh. Die VW-Fahrerin war auf dem Weg von Goldbach nach Aschaffenburg, als das Wild plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR. Das Reh rannte nach dem Zusammenprall zurück in Richtung Dickicht.

Am Samstag gegen 00:15 Uhr, kollidierte der Fahrer eines Smart auf der Strecke zwischen Obernau und Sulzbach mit einem Dachs. An dem Smart entstand ein Sachschaden von etwa 1000 EUR. Der Dachs entfernte sich nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung.

Radfahrer gestürzt

In der Löherstraße stürzte am Freitagabend eine Radfahrerin ohne Fremdeiwirkung. Hierbei zog sie sich diverse leichtere Verletzungen zu. Nach einer ersten Versorgung vor Ort, wurde die Dame durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Großostheim. Auf der Kreisstraße von Mömlingen nach Pflaumheim, kollidierte am Samstagfrüh der Fahrer eines Seats, mit einem querenden Reh. Hierbei wurde das Wildtier tödlich verletzt. An dem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

Pkw überschlägt sich Waldaschaff

Waldaschaff. In der Aschaffenburger Straße kam es am Samstagfrüh zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und einem Gesamtschaden von über 10000 EUR. Gegen 04:10 Uhr befuhr der Fahrer eines VW die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Bessenbach. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Daimler geschoben. Zudem wurde der VW ausgehebelt, überschlug sich in der Folge und blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn liegen. Der alleinige Fahrzeuginsasse konnte sich selbst aus seinem Wrack befreien und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Passanten versorgt. Mit mittelschweren Verletzungen musste der Unfallverursacher in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden. Hier erfolgte eine Blutentnahme, nachdem bei einem ersten Atemalkoholtest eine Alkoholisierung des Fahrers festgestellt wurde.

Jagdhütte aufgebrochen

Haibach. Im Zeitraum vom 11.06. bis zum 17.06. verschafften sich bis dato unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Jagdhütte im Bereich der Findbergstraße in Grünmorsbach. Beim Eindringen in die Innenräume der Hütte wurde die Haupteingangstür samt Türrahmen beschädigt.

