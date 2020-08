Fahrlässiges Verhalten in Gemündener Straßenverkehr

Zudem verhielt dieser sich noch rücksichtslos gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Ein anderer vor ihm fahrender Laster samt Anhänger war ihm wohl zu langsam, weshalb er diesem immer wieder dicht auffuhr und auch an unübersichtlichen Stellen versuchte, diesen zu überholen. Während einem Überholmanöver, bei welchem er auch über eine Sperrfläche fuhr, kam ihm ein Auto im Gegenverkehr entgegen. Deshalb scherte er vor dem überholten Laster scharf ein und berührte mit seiner rechten Fahrzeugseite den Spiegel des anderen Fahrzeugs. Anschließend fuhr der Fahrer des im Ausland zugelassenen Lasters mit ca. 100 km/h in Richtung Hammelburg weiter, ohne seine gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte das Fahrzeug kurz vor der Autobahnauffahrt angehalten werden. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein Verfahren gegen den Fahrer des Fahrzeugs eingeleitet. Zudem musste dieser eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlegen, da sich sein Wohnort im Ausland befindet.

Im Zuge dessen sucht die Polizei Hammelburg nach Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten. Insbesondere nach dem Fahrer des Autos, der während des Überholmanövers dem Laster entgegenkam. Sollten Sie sachdienliche Hinweise in dieser Sache liefern können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 09732 / 906-0.

Unfall nach Unwetter

Rengersbrunn. Durch das Unwetter vom Vortag wurde an der Kreisstraße MSP 18 zwischen Fellen und Rengersbrunn stürzte eine Buche in der Nacht auf die Straße. Ein Autofahrer, der von der Bayer. Schanz nach Aura fahren wollte, sah das Hindernis zu spät und fuhr ungebremst in den Baum. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Fahrer blieb Dank des Airbags unverletzt. Die Feuerwehr Rengersbrunn beseitigte den Baum. An der Unfallstelle wurde durch den Sturz die Leitplanke auf einer Länge von 50 m beschädigt.

Wildunfall in Hofstetten

Hofstetten. Auf der Fahrt von Hofstetten nach Gemünden stieß ein Golf-Fahrer gegen ein Reh, das die Kreisstraße MSP 11 überquerte. Das Auto wurde vorne links beschädigt. Das Reh konnte an der Unfallstelle nicht mehr aufgefunden werden.

Geplatzter Hydraulikschlauch

Aura i. Sinngrund. Der Fahrer eines Traktors bemerkte auf der Fahrt von Burgjoß nach Aura, dass an seiner Zugmaschine eine Hydraulikleitung im Motorraum undicht wurde und er Öl verlor. Um nicht die kurvenreiche unübersichtliche Strecke zu behindern, fuhr er bis zur ersten möglichen Einfahrt. Dadurch verschmutzte er den rechten Fahrstreifen auf eine Strecke von ca. 500 m mit Hydrauliköl. Die Feuerwehr Aura sperrte den Fahrstreifen, bis ein Spezialreinigungsfahrzeug aus Kist vor Ort das Öl entfernte und die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigab. Die Sperre für die Bergung und Reinigungsarbeiten dauerte mehrere Stunden.

Schwarzfahrer in Regionalbahn

Gemünden. In der Regionalbahn von Schlüchtern nach Gemünden wurde ein 43-Jähriger ohne gültigen Fahrschein kontrolliert. Die Personalien des betrunkenen Fahrgastes wurden aufgenommen und dem Zugpersonal übergeben.

