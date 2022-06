Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall in Altenbuch

Im Moment des Zusammenstoßes war die Ford-Fahrerin nämlich gerade dabei, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Sie wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste ins Krankenhaus Wertheim gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Kleinheubach. Am Dienstag gegen 19.15 Uhr touchierte eine bisher unbekannte VW-Fahrerin eine entgegenkommende Fahrradfahrerin leicht am Handgelenk und am Lenker ihres Drahtesels. Die 64-jährige Radlerin wurde leicht verletzt, die VW-Fahrerin fuhr jedoch unbeirrt weiter.

Im Straßenverkehr unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Collenberg. In der Bildstraße wurde am Dienstag kurz vor 23 Uhr der Fahrer eines Skooters (Elektro-Kleinstfahrzeug) kontrolliert. Der 21-Jährige zeigte drogentypische Auffälligkeiten, zudem verlief ein Alkotest mit 0,64 Promille positiv. Dessen nicht genug war der Skooter auch nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme war die Folge.

