Fahrkartenautomat an Würzburger Straßenbahnhaltestelle zerstört

Der Brand wurde von einem Mitarbeiter der Würzburger Verkehrsbetriebe mit Hilfe eines Pulverfeuerlöschers gelöscht. Der Fahrkartenautomat wurde durch den Brand vollständig zerstört und muss ausgewechselt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und eines möglichen Verursachers wurden aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 35.000 Euro.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Unfallflucht in derWürzburger Innenstadt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr befuhr ein Radfahrer den Ulmer Hof in Richtung Juliuspromenade, als er aufgrund eines Pkws stark abbremsen musste und dadurch über den Lenker seines Fahrrades zu Boden stürzte. Die Fahrerin des Pkws verließ die Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw angetroffen und die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen werden. Zu dem Unfallgeschehen liegen unterschiedliche Aussagen vor. Laut Auskunft des Geschädigten war eine bislang unbekannte Zeugin zur Tatzeit an der Unfallstelle und hat den gesamten Verlauf beobachtet. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Insbesondere die genannte Zeugin jedoch auch weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2210 zu melden.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt