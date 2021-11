Fahrgast schlägt und tritt Zugbegleiter bei Erlenbach

Am Freitag gegen 17.35 Uhr wollte der Zugbegleiter das Ticket des Fahrgasts kontrollieren. Der Mann hatte sich zuvor offenbar ohne gültigen Fahrschein in der Toilette eingeschlossen. Während der Kontrolle schlug der bislang unbekannte Fahrgast dem Zugbegleiter mehrfach ins Gesicht und trat ihn; dieser musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der unbekannte Fahrgast konnte flüchten.

Pkw-Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Erlenbach. Am Freitag gegen 20 Uhr wurde am Bahnhofsplatz ein 21-jähriger Pkw-Fahrer einer Kontrolle

unterzogen. Der Fahrzeugführer führte das Fahrzeug, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand

der junge Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin führte er noch eine geringe Menge

Betäubungsmittel mit. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen; die Weiterfahrt wurde

unterbunden.

Elsenfeld. Am Freitag gegen 19 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Erlenbacher Straße ein Pkw Toyota auf, der

trotz Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war. Bei der Kontrolle des 45-jährigen Fahrers

konnte festgestellt werden, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrer wurde eine

Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

