Laut den Angaben des Taxifahrers war der Fahrgast gegen Mitternacht am Hanauer Hauptbahnhof zugestiegen. Der Mann wollte sich nach Aschaffenburg fahren lassen. Er nahm hierzu auf der Rücksitzbank Platz und legte den Sicherheitsgurt an. Auf der A45, auf Höhe von Alzenau, wurde der Taxifahrer plötzlich darauf aufmerksam, wie der Mann mit einer Schere seinen Sicherheitsgurt zerschnitt. Im weiteren Verlauf soll er den Fahrer bedroht und in seine Richtung Stichbewegungen mit der Schere durchgeführt haben. Nachdem das Taxi gegen 00.15 Uhr auf dem Standstreifen angehalten hatte, stieg der Täter aus. Er lief davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder für den entstandenen Sachschaden bzw. die Fahrtkosten aufzukommen.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

* Ca. 40 Jahre alt

* Ungefähr 165 cm groß

* Schmale Figur

* Dunkelblonde Haare, etwa 2 bis 3 cm lang

* Unrasiert, wohl aber kein Bart

* Spricht hochdeutsch

* Hatte Rucksack und Stoffbeutel bei sich

Wer an der A45 bei Alzenau auf einen Mann aufmerksam geworden ist, auf den die Täterbeschreibung zutrifft oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

xere/Polizei Unterfranken