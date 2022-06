Fahrgäste im Bus weigern sich Maske zu tragen in Miltenberg

Erst als die Polizei verständigt wurde, kamen sie ihrer Pflicht, eine FFP-2 Maske zu tragen, nach. Gegen die beiden wird eine Anzeige beim zuständigen Landratsamt vorgelegt.

Autofahrer unter Drogeneinfluss: Großheubach

Bei der Kontrolle eines Skoda Fahrers in der Miltenberger Straße stellten die Beamten am Montag, gegen 22.30 Uhr, drogentypische Ausfallerscheinungen fest, welche auf einen Konsum von Cannabisprodukten schließen ließ. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme war die Folge. Den 22-jährigen jungen Mann erwartet nun eine saftige Geldbuße, sowie ein Fahrverbot.

In der Fabrikstraße wurde am Sonntag, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr, auf Montag, 17.00 Uhr, ein geparkter Volvo angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden von ca. 500 Euro.

Am Montagmorgen kam es auf der B 469 bei Miltenberg zu einem rücksichtslosen Überholmanöver, welches nur mit großem Glück glimpflich verlief. Gegen 10.15 Uhr überholte eine noch unbekannte Fahrerin eines Jaguars eine Daimler Fahrerin. Der Jaguar kam

aufgrund der Fahrweise und der nassen Witterung ins Schleudern. Ein entgegenkommender Opel Fahrer konnte nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts gegen den erhöhten Straßenrand Schlimmeres verhindern. Allerdings wurde hierbei der Opel beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Jaguar Fahrerin setzte unbekümmert ihre Fahrt fort. Hierzu nahm die Polizeiinspektion die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf.

Diebstahl an Anhänger: Kleinheubach

In dem Zeitraum von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Montag, 11.45 Uhr, entwendeten Unbekannte das Stützrad eines Anhängers. Dazu hatte der Täter an der Deichsel ein Holzstück unterbaut, so dass er das Rad abmontieren konnte. Der Sach- bzw. Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Farbschmierereien – Sachbeschädigung: Miltenberg

Über das Wochenende beschmierten Unbekannte am Bahnhof die Bahnsteigunterführung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.