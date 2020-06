Fahrfehler auf dem Main - Schifffahrt nach Havarie bei Erlenbach lahmgelegt

Ein Gütermotorschiff legte am Donnerstagvormittag an der Schiffswerft in Erlenbach/M. ab, um anschließend mainabwärts zu fahren. Aufgrund eines nautischen Fehlers fuhr sich das Schiff auf einer Untiefe in unmittelbarer Werftnähe fest. Bei Versuch davon frei zu kommen, kollidierte das Schiff mit einem weiteren am Werftgelände befindlichen Wasserfahrzeug. An dem Havaristen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 4000 €. An dem anderen Wasserfahrzeug entstand kein nennenswerter Schaden. Insbesondere kam es zu keinem Wassereintritt an einem der beteiligten Schiffe noch zu einem Austritt von Treibstoff.

Nach der Havarie zwischen den beiden Schiffen verfiel das verursachende Schiff aufgrund der Strömung quer über den Main, so dass es mit dem Heck auf der Wörther Seite auf Grund lief und aus eigener Kraft nicht mehr frei kam. Ein zufällig in der Nähe befindliches Güterschiff versuchte das festgefahrene Schiff freizuschleppen, was jedoch misslang. Erst eine knappe Stunde später führte ein zwischenzeitlich gestiegener Wasserstand dazu, dass das Schiff wieder flott wurde.

Aufgrund des querliegenden Schiffes und den anschließend erforderlichen Peilungsarbeiten in der Fahrrinne durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg war die Schifffahrt über eine Stunde komplett gesperrt und in den Folgestunden nur eingeschränkt möglich. Das verunfallte Schiff wurde abschließend zur Feststellung der Fahrtauglichkeit durch einen Taucher untersucht.

Im Laufe der Schiffsunfallaufnahme durch die Wasserschutzpolizei Aschaffenburg traten bei dem betroffenen Schiffsführer plötzlich Herzprobleme auf, welche durch den hinzugezogenen Rettungsdienst weiter abgeklärt werden mussten, aber glücklicherweise nicht schwerwiegend waren.

Auto und Sattelzug berühren sich auf A3 bei Schollbrunn

Schollbrunn. Am Donnerstag kam es auf der A3 bei Schollbrunn zu einer seitlichen Berührung zwischen einem Pkw mit Anhänger und einem Sattelzug. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro, es wurde niemand verletzt.

Vier Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Bei Verkehrskontrollen auf der A3 stellten Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg im Laufe des Donnerstags gleich vier Verkehrsteilnehmer fest, die keine ausreichende Fahrerlaubnis für die von ihnen geführten Fahrzeugkombinationen vorweisen konnten. Die Männer im Alter zwischen 33 und 62 Jahren fuhren Autos oder Kleintransporter mit Anhänger, deren zulässiges Gesamtgewicht zwischen 5,2 Tonnen und 6 Tonnen lag.

Für ihre Gespanne hätten sie mindestens eine Fahrerlaubnis der Klasse BE genötigt, welche keiner der vier Männer besaß. Gegen die Herren wurde jeweils ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. Zudem mussten drei der vier eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe hinterlegen, da sie keinen Wohnsitz in Deutschland hatten.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach