Fahrerwechsel in Großheubach wegen Drogenkonsum und fehlender Fahrerlaubnis

Während der Nachfahrt konnte beobachtet werden, dass eine Person von hinten links nach vorne rechts den Platz wechselte. Bei der Anhaltung tauschten dann der Fahrer und die Beifahrerin noch die Positionen. Der Grund wurde gleich erkannt, der 36-jährige Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter Drogeneinfluss, welcher ein Test bestätigte. Im Auto wurde dann noch ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden. Nach einer Blutentnahme durfte die Beifahrerin, seine 36-jährige Ehefrau, das Auto weiterfahren.

Am Montag, um 20.10 Uhr, wurde in Miltenberg in der Jahnstraße ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der E-Scooter fuhr mit ca. 30 km/h deutlich zu schnell. Zudem wurde festgestellt, dass der 47-Jährige keinen Führerschein besitzt. Auch war das Versicherungskennzeichen gefälscht. Aus diesem Grund wurde der E-Scooter sichergestellt. Den Mann erwartet eine Reihe an Anzeigen.

Motorradunfall: Breitenbuch

Am Montag, um 14.40 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Motorrad von Watterbach in Richtung Breitenbuch. In einer Rechtskurve rutschte er weg, kam zu Sturz und schlitterte einige Meter weiter über die Fahrbahn in den Graben. Nachdem er im Bereich von Bauch und Hüfte Schmerzen hatte und innere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde er zur Vorsorge in das Krankenhaus geflogen. Am Kraftrad entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Die Feuerwehren Kirchzell und Breitenbuch kümmerten sich um die Verkehrslenkung.

Polizei Miltenberg /ienc