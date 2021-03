Fahrerin nutzt Pannenstreifen auf A3 und löst Unfall bei Aschaffenburg aus

Die 26-Jährige wollte am Mittwoch in einem Stau auf der A3 in Richtung Würzburg schneller vorankommen und befuhr hierzu unerlaubter Weise mit ihrem BMW den Pannenstreifen. An der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost wollte dann gegen 17:30 Uhr ein 45-Jähriger mit seinem VW die Autobahn verlassen und wechselte deshalb vom rechten Fahrsteifen auf den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle. Dies übersah die auf dem Pannenstreifen fahrende 26-Jährige offensichtlich und fuhr mit ihrem Pkw gegen die rechte Fahrzeugseite des VWs. Aufgrund des Zusammenpralls entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro, verletzt wurde niemand. Da der BMW aufgrund des Unfallschadens nicht mehr fahrtüchtig war, musste er im Anschluss abgeschleppt werden.

Pkws berühren sich seitlich

Waldaschaff, Kreis Aschaffenburg. Am Mittwoch, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes die A3 in Richtung Würzburg, als auf Höhe von Waldaschaff der rechts neben ihm fahrende 49-Jährige mit seinem Fiat von seinem Fahrstreifen abkommt und seitlich mit dem Mercedes kollidiert. Ein nachfolgender Mercedes Sprinter wurde anschließend von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen. Sämtliche beteiligte Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Unbekannte stehlen Tabakwaren aus Lkw

Weibersbrunn, Kreis Aschaffenburg. Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, parkte ein 33-jähriger Berufskraftfahrer seinen Sattelzug auf der Rastanlage Spessart Süd auf der A3 bei Weibersbrunn, um hier seine vorgeschriebene Ruhezeit einzubringen. Als er am Donnerstag, um 02:30 Uhr seine Fahrt fortsetzten wollte und hierzu sein Fahrzeug überprüfte, stellte er fest, dass Unbekannte den Planenaufbau seines Sattelaufliegers beschädigt hatten und mehrere Kartons der transportierten Tabakwaren von der Ladefläche entwendet hatten. Der Beuteschaden beträgt mehrere tausend Euro, der Schaden am Auflieger wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls bzw. Reisende, die auffällige Feststellungen in der Zeit von Mittwoch 17:30 Uhr bis Donnerstag 02:30 Uhr auf der Rastanlage Spessart Süd gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2530 zu melden.