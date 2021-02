Fahrerin löst Auffahrunfall bei Abfahrt nach Niederberg aus.

Eine Sodenerin war hier, von Aschaffenburg kommend, an der Anschlussstelle Niedernberg abgefahren und wollten Richtung Niedernberg weiterfahren. Die vorausfahrende Daciafahrerin würgte beim Einbiegen in die Kreisstraße ihren Pkw ab und blieb hierdurch abrupt stehen. Ein nachfolgender Mercedesfahrer wurde von der unerwarteten Vollbremsung überrascht und fuhr trotz Vollbremsung mit seinem Citan auf den Dacia auf. Hierbei entstand an den beiden Pkw Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Klingenberg a.Main, Ludwigstraße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg am Mittwoch Abend gegen 18.40 Uhr in der Ludwigstraße einen Röllfelder Audifahrer kontrolliert. Der Audifahrer händigte den Beamten eine ausländische Fahrerlaubnis aus. Bei der genaueren Überprüfung des 32-Jährigen stellte sich heraus, dass diesem aktuell die Fahrerlaubnis entzogen war. Die Beamten stellten den ausländischen Führerschein, der Fälschungsmerkmale aufwies, zur Abklärung sicher. Weiterhin erstatteten sie Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Marihuana sichergestellt

Klingenberg a.Main. Bei der Aushändigung eines gerichtlichen Schreibens haben Beamte der PI Obernburg am Mittwoch Mittag einem jungen Trennfurter gleich neue Probleme bereitet. Die Beamten wollten dem jungen Mann im Auftrag des Gerichtes ein Dokument zustellen. Als sie den 17-Jährigen zuhause antrafen, stellten sie bei der Aushändigung des Briefes an der Schwelle zur Wohnung starken Marihuanageruch fest. Damit konfrontiert räumte der junge Mann ein, dass er in seinem Zimmer Betäubungsmittel konsumiert hat. Die Beamten stellten mehrere Gramm Marihuana sowie Cannabissamen sicher. Den Drogenkonsumenten erwartet nun erneut eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

klal/Quelle: Polizei Obernburg