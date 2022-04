Fahrerin kollidiert in Wenighösbach mit enlaufenem Kalb

Während der VW Polo einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt und abgeschleppt werden musste, zeigte sich das Tier unbeeindruckt und lief weiter in Richtung Hösbach. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Damit in Zusammenhang stehend kam es bereits am Vorabend im nahen Umfeld zu einem Polizeieinsatz, bei dem die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg mit Hilfe des Landwirts drei von vier entlaufene Kälber eingefangen hatten. Das übrig gebliebene Kalb konnte nach dem Verkehrsunfall, mehr als 24 Stunden später, nun ebenfalls vom Tierhalter wieder in den Stall getrieben werden.

Frau wird beim Käsediebstahl ertappt

Eine 32-jährige Dame versuchte am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr mehrere Packungen Parmesankäse im Wert von circa 32 Euro aus einem Lebensmitteldiscounter in der Spessartstraße zu entwenden. Als sie den Markt unbemerkt mit dem italienischen Hartkäse durch eine nicht besetzte Kasse verlassen wollte, löste die Diebstahlssicherung aus. Durch das akustische Signal wurde eine Verkäuferin auf den Diebstahl aufmerksam. Die Täterin flüchtete daraufhin aus dem Markt, konnte aber von der Zeugin eingeholt und gestellt werden. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg nahm eine Anzeige wegen Diebstahl auf. Die Diebin ist wegen ähnlicher Delikte bei der Polizei bereits einschlägig bekannt.

Vorfahrt missachtet - zwei Personen verletzt

Goldbach. Auf der Kreuzung der Aschaffenburger Straße und der Mühlstraße kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel Corsa und einem Opel Meriva. Die 19-jährige Unfallverursacherin übersah beim Linksabbiegen den vorfahrtsberechtigten Meriva-Fahrer im Querverkehr. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge im Frontbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Unfallverursacherin selbst und die 77-jährige Beifahrerin des Opel Merivas leicht verletzt. Bei der 19-Jährigen besteht der Verdacht einer Thoraxprellung, die 77-Jährige erlitt Schürfwunden und möglicherweise eine Schädelprellung. Beide wurden nach Erstversorgung am Unfallort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt (beide Pkw mit wirtschaftlichem Totalschaden).

Mainaschaff. Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurde in der Stockstadter Straße ein weißer Seat Arona von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher gab sich bislang nicht zu erkennen. Der entstandene Schaden wird mit etwa 1.500 Euro angegeben.

Hinweise zur Identität oder zum Fahrzeug des Unfallverursachers nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Werkzeugdiebstahl aus Rohbau

Haibach. Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagabend und Montagmorgen, wurden von einer Baustelle in der Riemenschneiderstraße (Ortsteil Grünmorsbach) mehrere Baumaschinen, Werkzeuge und Installationsmaterialien im Gesamtwert von fast 2.000 Euro gestohlen. Die Diebe hebelten gewaltsam eine Tür auf, um an die Beute zu gelangen. Hinweise zu den Tätern gibt es aktuell noch nicht.

vd/Polizei Aschaffenburg