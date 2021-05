Fahrerin in Miltenberg unter Drogeneinfluss

Zudem räumte die Fahrerin ein, vor Fahrtantritt ein Joint konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt war die Folge.

Bürgstadt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr im Zeitraum vom 06.05.2021, 13:00 Uhr bis 06.05.2021, 20:00 Uhr, gegen einen geparkten VW Polo in der Weidengasse und flüchtet anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Großheubach. Eine weitere Unfallflucht wurde am Freitag der PI Miltenberg gemeldet. Am 07.05.2021 gegen 09:30 parkte der Geschädigte seinen Pkw in der Mainstraße ab. Nach 30 Minuten stellte er an seinem Pkw einen Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugtüre fest.