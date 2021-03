Fahrerin in Elsenfeld leicht verletzt

Vom Kreisel der Ortsumgehung, Rück, ist am Mittwoch Abend gegen 19:45 Uhr ein Unfall gemeldet worden.

Eine auswärtige Toyotafahrerin war hier, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, von Elsenfeld kommend, zu forsch in den Kreisverkehr eingefahren und auf die Mittelinsel geschleudert. Hierwurde ein Verkehrszeichen und einige Rebstöcke umgefahren; an einem der dort befindlichen Sandsteinblöcke kam der Toyota Yaris zum Stehen.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 19-jährige Fahrerin des Pkw einen Schock und leichtere Verletzungen. Sie wurde ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Der verunfallte Pkw wurde von einem Abschleppkran geborgen. Der angerichtete Schaden beträgt insgesamt ca. 8000 Euro.

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Eisenbach

Obernburg a.Main, Eisenbach, Wiesentalstraße

Vermutlich am Dienstag Abend, 09.03.21, nach 20.15 Uhr, hat ein noch Unbekannter mit silberfarbenem Sprühlack in Eisenbach mehrere Objekte besprüht und erheblichen Sachschaden angerichtet.

Anwohner meldeten am Mittwoch früh, dass an drei Anwesen in der Wiesentalstraße die Hausfassade mit silberner Farbe verunziert wurde.

Auch an der Pfarrkirche wurden von dem Unbekannten Täter drei Eingangstüren mit silbernen Kreuzen versehen. Am Jugendkeller in Eisenbach zierte der Schriftzug „Pommes" die Eingangstüre.

Weiterhin wurde noch ein Verkehrszeichen und der Parkplatz der Feuerwehr mit einem silbernen Stern versehen.

Anwohner konnten gegen 22.00 Uhr eine verdächtige Person beobachten, die möglicherweise für die Sprühereien in Frage kommt.

Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise auf den vermutlich jugendlichen Unbekannten, der gegen 22.00Uhr in der Wiesentalstraße unterwegs war. Die schlanke Person hatte eine Taschenlampe dabei und leuchtete mit dieser einige Fassaden an.