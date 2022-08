Fahrerin in Bessenbach unter Drogeneinfluss

Etwa gegen 13:30 Uhr geriet ein Nissan mit niederländischer Zulassung am Samstag auf der A3 ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei. Der Pkw, gegen den eine aktuelle Fahndungsnotierung bestand, konnte an der Ausfahrt Bessenbach/Waldaschaff gestoppt und in der Folge einer Kontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug befanden sich eine 19-Jährige und ihr 27-jähriger Begleiter.

Im Rahmen der Kontrolle konnten bei der 19-jährigen Fahrerin drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein anschließender Drogenvortest verlief positiv. Die junge Frau musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Beim 27-jährigen Beifahrer konnte zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Da die beiden Fahrzeuginsassen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine Sicherheitsleistung einbehalten. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden.

Fahrradfahrer flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Gegen etwa 15:45 Uhr befuhr am Samstagnachmittag ein unbekannter Fahrradfahrer den Gehweg der Glattbacher Überfahrt in Richtung Elisenstraße. Hierbei bemerkte er zu spät einen verbotswidrig auf dem Gehweg geparkten Pkw einer 20-Jährigen. Der Mann versuchte noch zu bremsen, kam jedoch zu Sturz und konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw der Frau nicht mehr vermeiden.

Nachdem durch einen Bekannten der 20-Jährigen zur Aufnahme des Verkehrsunfalls eine Streife der Aschaffenburger Polizei verständigt worden ist, setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

· 20 Jahre alt

· 170 cm groß

· Dunkle Hautfarbe

· Kurze Haare

· Auffällige Zahnlücke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Geparkter KIA vor Gärtnerei beschädigt

Goldbach. Am Samstagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr, wurde der KIA einer 33-Jährigen auf dem Parkplatz einer Gärtnerei „An der Lache" durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach ersten Hinweisen könnte es sich hierbei um einen orangefarbenen Mini mit Aschaffenburger Zulassung gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Rechter Außenspiegel von geparktem Ford beschädigt

Großostheim. Am Samstagnachmittag, gegen 11:40 Uhr, hat ein unbekanntes Fahrzeug einen in der Rathausstraße geparkten Ford beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Außenspiegel des Pkw beläuft sich auf 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Mazda in Theaterparkhaus beschädigt

Aschaffenburg. Am Freitag hat ein Unbekannter zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr mit seinem Fahrzeug einem im Theaterparkhaus in der Dalbergstraße geparkten schwarzen Mazda beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Unterfranken