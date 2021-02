Eine 26-jährige Autofahrerin fuhr am Montag fuhr gegen 07:15 Uhr mit ihrem Pkw in Zellingen in der Straße Am Schloßsand gegen einen dort am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13000.- Euro.



klal/Quelle: Polizei Karlstadt