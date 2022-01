Fahrerin betrunken - Mazda landet im Graben

Eine Streife der PI Obernburg konnte die flüchtige Dame in der näheren Umgebung antreffen. Bei ihrer Überprüfung stellte sich heraus, dass sie deutlich alkoholisiert war. Ein Alcotest ergab 2,24 Promille.

Die Ermittlungen ergaben weiter, dass sich die Dame nach einem Streit betrunken hatte und dann, obwohl sie unter Quarantäne steht, mit dem Auto losgefahren sei. Die Fahrt mit ihrem Mazda endete schließlich im Straßengraben, wo der Wagen feststeckte.

Die eingesetzten Beamten ordneten bei der Betrunkenen eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Der festgefahrene Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Erlenbach

Erlenbach a.Main, Elsenfelder Straße / Liebigstraße Am Montag Abend hat es gegen 17.01.2022 19:20 Uhr an der Kreuzung der Elenfelder Straße/Liebigstraße gekracht. Zur Unfallzeit war ein Erlenbacher, ohne die Vorfahrt einer von rechts auf der Liebigstraße kommenden Grand Cherokee - Fahrerin zu beachten, über die Kreuzung Richtung Ortsmitte gefahren. Der wartepflichtige Mercedes krachte in die hintere linke Seite des vrofahrtsberechtigten Grand Cherokee. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Pkw erheblich beschädigt, waren jedoch noch fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Insassen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Katze ausgewichen- Unfall in Obernburg

Obernburg a.Main, Maximilianstraße Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall entstanden, der am Montag Nachmittag gegen 16.40 uhr aus der Maximilianstraße gemeldet worden ist.

Zur Unfallzeit kreuzte eine Katze den Fahrweg einer Obernburgerin, die in der Maximilianstraße mit ihrem BMW unterwegs war. Die BMW-Fahrerin wich der Katze nach links aus und prallte hier gegen einen Stromverteilerkasten. Dessen Abdeckung wurde bei der Kollision herumgeschleudert und prallte gegen eine geparkten Pkw Mercedes, der dadurch im Heckbereich verkratzt wurde.

Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die wartepflichtige Katze überstand das Unfallgeschehen unverletzt. Mitarbeiter des EZV kümmerten sich um die Absicherung des beschädigten Stromverteilerkastens.

Vorfahrt missachtet - Auffahrunfall in Elsenfeld

Elsenfeld, Lukasstraße / Rücker Straße Am Montag früh ist es in der Rücker Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Wörther war hier mit seinem Opel aus der Lukasstraße kommend nach links in die Rücker Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten BMW, der Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der BMW-Fahrer konnte trotz Vollbremsung die Kollision nicht verhindern. Beide Pkw wurden leicht beschädigt, der Gesamtschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Hausmüll und Sperrmüll in Mömlingen entsorgt

Mömlingen, Königsberger Straße In der Zeit von 13.01.2022 00:00 (Do) - 14.01.2022 23:59 (Fr) haben unbekannte in Mömlingen ihren Unrat im Bereich der Glascontainer an der Kultur und Sporthalle entsorgt. Mitarbeiter des Bauhofes fanden vor Ort Elektroschrott, Kinderspielsachen, diverse Haushaltsgegenstände, Sprühdosen und Unrat vor und mussten diesen beseitigen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Umweltsünder, die ihren Unrat mit einem Pkw angeliefert und illegal entsorgt haben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg