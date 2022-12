Fahrerfluchten: Zeugen gesucht

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag ereignete sich zwischen 16.50 Uhr und 20.15 Uhr eine Unfallflucht auf dem "Ernsting's Family" Parkplatz in der Bahnhofstraße. Hierbei wurde ein schwarzer Audi A6 an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 09.30 Uhr, und Mittwoch 09.00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer BMW in der Spessartstraße auf Höhe der 100er Hausnummern von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Polizeimeldungen Kreis Miltenberg