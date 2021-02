Fahrerflucht: Radfahrer nach Unfall verletzt

Hier fuhr ein weißer Kleinwagen hinter dem Fahrradfahrer.

Unmittelbar vor der Einmündung des Sanddornweges kam es zur Berührung der rechten Pkw-Front mit der linken Seite des Herrenrades.

Hierdurch geriet der 23-jährige Radler aus dem Gleichgewicht und kam auf dem Gehweg zu Fall.

Der weiße Pkw bremste daraufhin ab, entfernte sich jedoch rückwärts in unbekannte Richtung. Der 23-Jährige zog sich eine Prellung an Oberschenkel und Knie zu. Er begab sich selbstständig in ärztlicher Behandlung.

Nun sucht die Polizei nach Unfallzeugen.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

24-Jähriger fährt alkoholisiert an Stadtmauer

Hösbach. Am Dienstagabend, gegen 20:25 Uhr, befuhr ein Pkw Mercedes die Scheiblerstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Hierbei kollidierte der 24-jährige Fahrer rechtsseitig mit einer Hauswand.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand das Fahrzeug quer auf der engen Fahrbahn, sodass das Fahrzeugheck bereits wieder das gegenüberliegende Gebäude touchierte.

Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch zu vernehmen war, wurde ein Alkotest durchgeführt.

Dieser ergab einen Wert von über einem Promille, woraufhin der 24-Jährige die Streife auf die Dienststelle begleitete. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Ergebnis der Alkoholfahrt des jungen Mannes:

Sein Führerschein wurde sichergestellt, der Pkw Mercedes musste abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Den Mercedes-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

rega/Polizei Aschaffenburg