Fahrerflucht nach Unfall in Aschaffenburg-Damm

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schönbornstraße wurde am Montag zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr ein schwarzer Opel Astra durch ein noch unbekanntes Fahrzeug angefahren. Ein Unfallverursacher gab sich, trotz offensichtlich entstandenem Schaden, nicht zu erkennen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Weitere Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Fahrraddiebstähle in Aschaffenburg

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag zwischen 15:35 Uhr und 17:00 Uhr ein Mountainbike an den Fahrradabstellplätzen am Dämmer Tor, obwohl es durch ein hochwertiges Fahrradschloss gesichert war. Das Herrenrad der Marke Kona ist in orange und schwarz lackiert und besitzt einen Wert von ungefähr 1.500 Euro.

Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es bereits in der vergangenen Woche zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen. Hierbei wurde ein violettes Herren-Mountainbike gestohlen, welches in der Fasaneriestraße an den Fahrradständern der dortigen Schule angeschlossen war. Das Fahrrad hatte einen Wert von etwa 600 Euro.

Trickdiebstahl beim Möbelverkauf

Nachdem eine 32-jährige Dame mehrere Möbel ihrer Wohnung auf einer bekannten Verkaufsplattform im Internet inserierte, meldete sich eine vermeintliche Interessentin. Diese erschien nach einem vorherigen Telefonat am gestrigen Montag, gegen 14:30 Uhr, zum Kauf der Möbel bei der Wohnung der 32-Jährigen in der Kranengasse. Dabei wurde sie durch eine männliche Person begleitet. Während die Käuferin ihr Opfer mit dem Aufsetzen eines angeblichen Verkaufsvertrags ablenkte, klaute ihr männlicher Begleiter die Kredit- und Debitkarte aus der Handtasche. Anschließend wurde das fingierte Verkaufsgespräch abgebrochen und die Täter verließen abrupt die Wohnung. Das Opfer merkte den Diebstahl wenige Stunden später, da bereits mit den gestohlenen Geldkarten Waren bezahlt wurden.

Die weibliche Täterin war etwa 175 Zentimeter groß, schlank, 25-30 Jahre alt und hatte schulterlange, dunkelblonde Haare zu einem Zopf gebunden. Sie trug eine schwarze Jacke mit Pelzkragen, einen schwarzen Rock und schwarz/weiße Sportschuhe. Der männliche Täter war etwa 170 Zentimeter groß, 25-30 Jahre alt, schlank, und hatte kurze schwarze Haare. Er trug einen drei-Tage-Bart und eine schwarz-weiße Winterjacke.

Meldungen aus dem Kreis Aschaffenburg

Diebstahl aus Baustellenfahrzeug in Johannesberg



Aus drei Fahrzeugen auf einer Baustelle in der Sonnenbergstraße im Ortsteil Rückersbach wurden am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, die Geldbeutel der Arbeiter gestohlen. Der unbekannte Täter erbeutete auf diese Weise unter anderem fast 400 Euro Bargeld und eine Bankkarte.

