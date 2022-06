Fahrerflucht in Rohrbach

Ein unbekannter Fahrer beschädigte den Lkw im Vorbeifahren an der rechten Seite, so dass ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstand. Der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Einbruchversuch in Sporthalle und Gaststätte

Laudenbach. Zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 11:30 Uhr wurden mehrere Türen der Sporthalle und der Gaststätte in der Himmelstadter Straße mit Hebelwerkzeug beschädigt. Der Täter konnte sich zwar keinen Zugang zum Gebäude verschaffen, richtete jedoch einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro an.

