Fahrerflucht in Lohr

Der Schaden auf der Beifahrerseite des BMW wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich ohne weitere Veranlassung vom Parkplatz.

Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Tel.-Nr. 09352/87410 oder pp-uftr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Mehrere Unfälle

In der Ludwigstraße kam es am Freitagmorgen, zu einem Unfall. Der 71-jährige Fahrer eines Mazda parkte mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz in den Parkbuchten der Ludwigstraße. Beim Aussteigen öffnete er die Türe und übersah hierbei, dass in dem Moment eine 46-Jährige mit ihrem Volvo die Ludwigstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Die Frau konnte der öffnenden Autotür nicht mehr ausweichen, so dass es zum Anstoß kam. Der Schaden am Mazda wird auf ca. 1000 Euro, der Schaden am Volvo auf ca. 500 Euro geschätzt.

Auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Jahnstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall. Der 22-jährige Fahrer eines Kleinlasters touchierte beim Einfahren in eine Parklücke den geparkten BMW einer 25-Jährigen am hinteren linken Kotflügel. Die hinzugezogene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr sorgte für einen Austausch der Personalien der Unfallbeteiligten und nahm den Unfall auf. Am Kleinlaster entstand unwesentlicher Schaden. Der Schaden am BMW wird auf 3500 Euro geschätzt.