Fahrerflucht in Bischbrunn: Wo ist ein weißer Audi SUV mit massiv beschädigter Fahrerseite aufgefallen?

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich zweifelsfrei um einen Audi SUV, vermutlich ein Q5 oder Q7. Wo ist nach der Unfallzeit am 22.Februar, gegen 11.20 Uhr, ein weißer Audi SUV, vermutlich mit einer massiv beschädigten Fahrerseite aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391 9481-0.





Unverschlossenes Fahrrad entwendet

Marktheidenfeld. Im Zeitraum vom 26.Februar, 13.15 Uhr, bis zum 27. Februar, 12 Uhr, wurde am Fahrradabstellplatz am Balthasar-Neumann-Gymnasium ein unverschlossenes Damenrad der Marke Coratec in der Farbe rot/schwarz entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9481-0.

Verkehrsunfallflucht mit 2000 Euro Sachschaden

Urspringen. Eine unbekannte Person beschädigte im Zeitraum vom 25. Februar, 15.30 Uhr bis zum 26. Februar, 11.15 Uhr, einen geparkten VW-Transporter in der Hauptstraße in Urspringen und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Außenspiegel des geparkten VW-Transporters wurde dabei komplett zerstört und der Kotflügel vorne verkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391 9481-0.

Mehrere Wildunfälle im gesamten Dienstbereich

Marktheidenfeld. Gleich vier Wildunfälle ereigneten sich am Wochenende 26. bis zum 28. Februar im Dienstbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld. Dabei entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Erlenbach. Der Fahrerin eines schwarzen Audis setzte am Freitag, gegen 8.20 Uhr, auf der Umgehungsstraße Erlenbach zum Überholvorgang an. Als diese während des Überholvorgangs auf gleicher Höhe mit dem zuvor vor ihr fahrenden grauen Toyota war, kam ein weiteres Fahrzeug, ein blauer Toyota, entgegen. Um einen frontalen Zusammenstoß mit diesem zu vermeiden, scherte die Fahrerin des schwarzen Audis vor dem grauen Toyota ein und kollidierte dabei mit der linken Front des grauen Toyotas. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Gegen die Fahrerin des schwarzen Audis wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Marktheidenfeld. Anwohner beschwerten sich am Samstag telefonisch bei der Poliziei Marktheidenfeld über eine Ruhestörung an der alten Turnhalle in Marktheidenfeld, verursacht durch sehr laute Musik. Vor Ort konnten sechs Heranwachsende angetroffen werden, welche alle jeweils aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Die Party wurde aufgelöst und gegen die Heranwachsenden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

mkl/Polizei Marktheidenfeld