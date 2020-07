Fahrerflucht in Aschaffenburg nach Unfall

Zu einem seitlichem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Hanauer Straße kam es am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr. Ein weißer Kleintransporter fuhr zur Tatzeit die Ebertbrücke entlang und bog nach rechts auf die Hanauer Straße in Richtung Innenstadt ab. Beim Einordnen auf die Hanauer Straße touchierte der unbekannte Fahrer einen Opel, der aus Richtung Mainaschaff angefahren kam. Die Fahrzeuge berührten sich seitlich, was den unbekannten Fahrer des Kleintransporters nicht zum Anhalten brachte. Er fuhr weiter stadteinwärts. Das Auto der 29-jährigen Opel-Fahrerin weist nun Kratzspuren an der rechten Fahrzeugseite über die rechte Front auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Frau alkoholisiert am Steuer in Waldaschaff erwischt

Eine 49-jährige Dame fuhr am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, durch Waldaschaff und fiel hierbei durch ihre besondere Fahrweise auf. Bei ihrer Kontrolle stellten die Polizisten des Operativen Ergänzungsdienstes Aschaffenburg sofort Alkoholgeruch fest. Zudem konnte sich die Dame nur schwer auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest war nicht mehr möglich, weshalb eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Die Polizisten nahmen die 49-Jährige mit auf die Dienststelle der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Hier gelang der Frau der Alkotest. Er ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Ein Arzt entnahm der Dame eine Blutprobe und die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher. Sie hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Fahrerflucht in Stockstadt

Ein unbekannter Autofahrer streifte am Freitag, in der Zeit von 8 Uhr bis 10 Uhr, einen Skoda. Das Fahrzeug war in der Obernburger Straße abgestellt und weist nun eine eingedrückte Fahrertür auf. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Graffiti an Keilberger Grillplatz bei Bessenbach

Ein unbekannter Täter hinterließ im Zeitraum vom vorletzten Donnerstag bis zum letzten Donnerstag Graffitis am Keilberger Grillplatz in der Blumenstraße. Sowohl eine Holzhütte als auch ein Toilettenhäuschen wurden beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

stru/Polizei Aschaffenburg