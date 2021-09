Ein Mercedes mit irischer Zulassung war hinter einem Sattelzug auf dem rechten von drei Fahrstreifen unterwegs, als er diesen überholen wollte. Dabei übersah er einen BMW X3 auf dem mittleren Fahrstreifen. Der BMW-Fahrer bremste auf dem mittleren Fahrstreifen und wechselte langsam auf den linken Fahrstreifen, den wiederum ein Audi befuhr. Der Fahrer des Audi versuchte nach links auszuweichen, wo er die Mittelleitwand aus Beton touchierte und daraufhin ins Schleudern geriet. Der Audi kollidierte sodann mit dem BMW und der BMW mit dem zuerst genannten Sattelzug.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 41000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Autobahn wurde zunächst für 30 Minuten voll gesperrt, bis der Verkehr weitere 2 Stunden über den rechten Fahrstreifen geführt werden konnte. Die Feuerwehren Marktheidenfeld und Altfeld waren an der Unfallstelle unterstützend tätig.

Der Mercedes war an keiner Kollision beteiligt. Dessen Fahrer hielt zusammen mit den anderen Beteiligten an der Unfallstelle an, setzte jedoch seine Fahrt, vermutlich aus Unwissenheit, fort, nachdem er festgestellt hatte, dass niemand verletzt worden war. Es handelte sich hierbei um einen blauen Mercedes, C-Klasse, Limousine, Bj. Anfang der 2000er, irische Zulassung mit rumänischen Insassen; der Fahrer trug ein rotes T-Shirt.

Zeugen, die ergänzende Angaben zum Mercedes bzw. dessen Kennzeichen machen können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach zu melden.





Trickdiebstahl auf dem Parkplatz Kohlsberg

Esselbach, A 3 Ri. Frankfurt. Der Fahrer eines blauen VW Sharan mit Autotransportanhänger hatte bereits am Dienstag gegen 05:55 Uhr eine Pause auf dem PWC Kohlsberg eingelegt und sich zum Schlafen auf die Rückbank gelegt. Er wurde davon geweckt, dass ein Mann an die Beifahrerscheibe klopfte. Zeitgleich seien alle Fenster ein Stück heruntergefahren und die Türen entsperrt worden, ohne dass er dies veranlasst habe. Der 37-jährige serbische Staatsangehörige sei daraufhin ausgestiegen, um mit dem fremden Mann zu sprechen. Nachdem dieser sich entfernt hatte, habe er bemerkt, dass eine schwarze Umhängetasche mit diversen Dokumenten und einem vierstelligen Bargeldbetrag aus der Mittelkonsole verschwunden war. Dem Geschädigten war es nicht möglich den Mann oder dessen Fahrzeug zu beschreiben. Diverse Maßnahmen zur Ermittlung des unbekannten Täters liefen bisher ins Leere.

Zeugen, die den Sachverhalt am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz Kohlsberg beobachtet haben und/oder den Täter oder dessen evtl. verwendetes Fahrzeug beschreiben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

grr / Pressemiteilung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach