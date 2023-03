Fahrer wird bewusstlos - Unfall in Frammersbach

Die eingeklemmte Beifahrerin musste von er Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Trotz der schnellen medizinischen Hilfe verstarb der Mann kurze Zeit später im Krankenhaus.



Der 72-Jährige fuhr den Linderbachweg bergab, als er gegen 14.20 Uhr mit seinem BMW plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überrollte er einen Stromverteilerkasten, durchbrach ein Metallgeländer und rollte schließlich eine Böschung hinunter.

Die Außenmauer eines Supermarktes stoppte das Auto schließlich. Während der Fahrer schnell von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Auto befreit werden konnte, gestaltete sich die Rettung der eingeklemmten Beifahrerin schwieriger. Eine erste Untersuchung durch den Notarzt ergab, dass der 72-Jährige vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache vor dem Unfall das Bewusstsein verloren hatte.



Der Rettungsdienst brachte den in Lebensgefahr schwebenden Mann in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb. Die offensichtlich unverletzte 66-jährige Beifahrerin kam zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus. Eine Mitfahrerin auf der Rücksitzbank überstand den Unfall unverletzt. Ein Kran musste den BMW bergen. Die Polizei ermittelt noch weiter zum Unfallhergang.

