Fahrer weicht schnellem Auto bei Mönchberg aus und kommt von der Straße ab

Der Golffahrer war mit seinem Fahrzeug Richtung Collenberg unterwegs, als er im Gegenverkehr einen schwarzen Mercedes bemerkte, dessen Fahrer sich mit hoher Geschwindigkeit und Kurven schneidend näherte. Der VW-Fahrer fürchtete eine Kollision mit dem entgegenkommenden Raser und wich daher leicht nach rechts ins Bankett aus. Hierdurch konnte er einen Streifkontakt mit dem entgegenkommenden schwarzen Mercedes verhindern, beschädigte aber sein eigenes Fahrzeug beim Ausweichen im Frontbereich. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Hund reißt Ricke

Kleinwallstadt, Schloßstraße, Verlängerung i. R. Almhütte. Am Sonntag Nachmittag zwischen 21.03.2021 13:00 (So) - 21.03.2021 15:00 (So) Uhr, ist im Bereich der Almhütte eine trächtige Ricke von einem noch unbekannten Hund gehetzt und mit einem Kehlbiss getötet worden. Der verständigte Jagdpächter konnte feststellen, dass das Reh mit zwei Kitzen tragend war. Nach Spurenlage dürfte der wildernde Hund von seinem "Herrchen" von seiner Beute weggezogen, da außer dem Kehlbiss keinerlei Verletzungen an dem Tier festzustellen waren. Am Sonntag Nachmittag waren im dortigen Bereich einige Spaziergänger unterwegs, die um Hinweise auf den wildernden Hund gebeten werden. Polizei und Jägerschaft stellen in den Coronazeiten fest, dass es die Bevölkerung immer mehr, auch mit ihren Tieren, in Wald und Flur drängt. Leider sind die Tiere oftmals nicht angeleint und auch nicht unter Kontrolle ihrer Halter, so dass diese herumstöbern und Wild, aufschreckt oder in der nun beginnenden Brut und Setzzeit massiv stört. Vor 14 Tagen wurde ein ähnlicher Fall aus einem Sulzbacher Jagdrevier gemeldet und in Kleinwallstädter Gemarkung wurden zwei Frischlinge verendet aufgefunden, die von Hunden von ihrer Muttersau weggetrieben und getötet wurden.

Kindergarten beschmiert

Mönchberg, Erdenwiese. Vermutlich am Montag Abend ist in Mönchberg der Kindergarten von Unbekannten mit Graffiti verunziert worden. Mitarbeiterinnen des Kindergartens meldeten am Dienstag früh, dass zwei Wände und mehrere Fenster des Kindergartengebäudes mit schwarzer Farbe beschmiert wurden. Die vermutlich jugendlichen „Vandalen" hinterließen anzügliche Bilder an der Fassade. Der angerichtete Sachschaden dürfte ca. 1000 Euro betragen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629

klal/Quelle:Polizei Obernburg