Fahrer verliert Kontrolle über Lastwagen - Fahrzeug steht auf A3 quer

Am Donnerstag verlor gegen 21:30 Uhr ein 57-Jähriger Berufskraftfahrer auf der A3 bei Aschaffenburg aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Sattelzug. Er geriet zunächst vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, beim anschließenden Gegenlenken stieß die Fahrzeugfront gegen die Außenleitplanke.

Die Zugmaschine verkeilte sich daraufhin zwischen Auflieger und Außenleitplanke und kam schräg, entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der noch angekoppelte Auflieger stand ebenfalls schräg auf dem rechten Fahrstreifen. Der Fahrer blieb unverletzt, am Sattelzug und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die A3 musste daraufhin kurzzeitig voll gesperrt werden, anschließen lief der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Der noch fahrbereite Sattelzug konnte von einer Fachfirma wieder flott gemacht werden und die Unfallstelle im Anschluss aus eigener Kraft verlassen.

Fehler beim Einfahren auf die Autobahn - Unfall

Am Donnerstag fuhr gegen 17 Uhr eine 18-Jährige mit ihrem Mini an der Anschlussstelle Alzenau-Mitte auf die A45 Richtung Aschaffenburg auf. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Hauptfahrbahn übersah sie den von hinten herankommenden Alfa Romeo eines 55-Jährigen. Dieser bremste sein Fahrzeug zwar noch stark ab und und versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß der Fahrzeuge allerdings nicht mehr verhindern. In Folge des Unfalls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Bei Starkregen Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Donnerstag befuhr ein 50-Jähriger mit seinem BMW die A3 in Richtung Frankfurt. Etwa auf Höhe Kleinostheim verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen die Kontrolle über seinen Wagen. Er kollidierte daraufhin zweimal mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend nicht mehr fahrbereit auf dem linken der drei Fahrstreifen zum Stehen. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht, sein Pkw musste abgeschleppt werden. Hierzu musste die A3 kurzzeitig voll gesperrt werden, anschließend lief der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbei.

Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnertag auf Freitag befuhr gegen 0 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem schwarzen Mercedes C-Klasse die B8 bei Mainaschaff. Von hier wollte er an der Anschlussstelle Aschaffenburg auf die A3 in Richtung Frankfurt auffahren. Im einspurigen Kurvenbereich des Auffahrts-Astes wurde er dann von einen bislang unbekannten schwarzen BMW überholt. Der Mercedes kollidierte daraufhin mit der Leitplanke, der unbekannte BMW-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der 20-Jähirge Mercedes-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Gegen den Flüchtenden wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2411 bei der zuständigen Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach