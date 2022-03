Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2307 von Hösbach kommend in Fahrtrichtung Rottenberg unterwegs und überholte mehrere Pkw. Am Ende des Überholmanövers verlor er, evtl. aufgrund eines technischen Mangels, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.