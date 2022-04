Fahrer unter Drogeneinfluss von Polizei kontrolliert in Leider

Im Gespräch mit den Polizeibeamten räumte der Mann einen vorherigen Konsum von Amphetamin ein. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Aussage. Für ihn war damit die Fahrt beendet. Auf den Verkehrsteilnehmer kommt nun ein Bußgeld wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit zu.

Porschefahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel eines 38-jährigen BMW-Fahrers führte am Mittwochmorgen gegen 10.00 Uhr auf dem Ostring im Bereich der Bahnunterführung zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Porsche touchiert und beschädigt. Nachdem beide Verkehrsteilnehmer zunächst anhielten und den entstandenen Schaden begutachteten, stieg der Fahrer des Porsches wortlos wieder in sein Auto ein und entfernte sich vom Unfallort. Seine Personalien hatte er nicht angegeben. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Porschefahrer. Dabei soll es sich um einen Mann um die 50 Jahre handeln.

Unbekannte Täter setzen Zeitungsstapel in Brand in Obernau

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 03.30 Uhr haben unbekannte Täter einen Stapel Zeitungen an einer Bushaltestelle in der Brucknerstraße angezündet. Die Zeitungen werden dort gesammelt für eine Weiterverteilung an die Abonnenten durch den Zusteller deponiert. Der Zeitungszusteller konnte zum genannten Zeitpunkt nur den bereits brennenden Stapel vorfinden und löschte die Flammen selbstständig mit einer Flasche Wasser. In einiger Entfernung erkannte er zwei tatverdächtige Personen, welche in Richtung Mozartstraße liefen. Einer der beiden männlichen Personen trug dabei einen gelben Bierkasten auf der Schulter. Sie waren beide dunkel gekleidet und etwa 180 bis 185 Zentimeter groß. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnten die Personen von der Polizei nicht mehr angetroffen werden.



Hinweise zur Identität der beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall in Hösbach leicht verletzt

Am gestrigen Mittwoch, gegen 16.40 Uhr, kam es auf der Kreuzung Ankerstraße/ Robert-Koch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 50-jährigen E-Bike-Fahrerin und einem Mercedes. Die Radfahrerin missachtete an der Rechts-vor-Links-Kreuzung die Vorfahrt des Mercedesfahrers, wodurch es zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer in der Kreuzungsmitte kam. Die 50-Jährige stürzte dabei und zog sich leichte Schürfwunden zu. Unter Schock wurde sie zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit knapp 1.000 Euro angegeben.