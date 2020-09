Fahrer unter Drogen - Ende der Fahrt in Klingenberg

Am 02.09.2020 wurde gegen 0.30 Uhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Miltenberg mit seinem Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden beim ihm drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. In einem mitgeführten Rucksack wurde weiterhin eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden. Der Proband musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen und durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und Besitz von Betäubungsmitteln.

Kontrolle am Bahnhof Elsenfeld bringt Betäubungsmittel zu Tage

Elsenfeld, Lkrs. Miltenberg Gegen 18 Uhr wurde am 02.09.2020 ein 24-jähriger Fußgänger am Bahnhof in Elsenfeld einer Personenkontrolle unterzogen. In einer mitgeführten Umhängetasche wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Den Besitzer erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Hinweise an die PI Obernburg unter Tel. 06022/629-0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg