Fahrer unter Drogen durch Retzbach unterwegs

Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Donnerstag gegen 17:05 Uhr in Retzbach fest, dass dieser deutliche Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Ein Drogenvortest bestätigte die Feststellungen der Beamten. Die Weiterfahrt des Mannes wurde deshalb unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Mühlbach, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Montag 07.09.2020 bis Donnerstag 10.09.2020 wurde in Mühlbach ein auf dem Parkplatz Am Mühlbach geparkter weißer Peugeot Partner durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An dem Peugeot entstand an der linken Fahrzeugseite ein Streifschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000.- Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt