Fahrer und Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Aschaffenburg verletzt

Dabei missachtete laut Polizei der Fahrer eines Skoda, welcher die Lohmühlstraße befuhr, die Vorfahrt eines BMW, der von rechts aus der Dorfstraße kam. An der Kreuzung gilt „rechts vor links". Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der Skoda wurde durch die Wucht des Aufpralls gedreht und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Daimler. Der Fahrer des Skoda und die Beifahrerin des BMW wurden leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahrzeugführer schläft im Drogen- und Alkoholrausch am Steuer ein

Aschaffenburg. Ein aufmerksamer Zeuge stellte am Freitagabend, gegen 23 Uhr, einen schlafenden Mann am Steuer eines Audis fest und teilte diesen der Polizei mit. Der Wagen stand auf einer Linksabbiegerspur an der Anschlussstelle Ost zur B26. Den eintreffenden Beamten erklärte der wiedererwachte Mann, dass er sich verfahren habe und an der Ampel wohl eingeschlafen sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Der Drogentest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

In der Aschaffenburger Innenstadt ins Gesicht geschlagen

Aschaffenburg. Kurz vor 23 Uhr kam es am Freitag in der Innenstadt zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von zwei jungen Männern. Einer von ihnen wurde dabei leicht verletzt. Sie wurden vor einem Lokal von einem 33-jährigen Mann attackiert und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch unklar.

Mehrere Einsätze wegen Sturmschäden in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Die PI Aschaffenburg musste am Freitagabend mehrfach wegen diverser Sturmschäden ausrücken. Es wurde unter anderem ein Bauzaun, eine Werbetafel, sowie einige Verkehrszeichen umgeweht. Ein Fahrer wollte aus seinem Auto aussteigen, als der Wind die Fahrzeugtüre erfasste und gegen das daneben geparkte Fahrzeug schleuderte.

Größere Schäden wurden bislang nicht bekannt.

Unfall in Kleinostheim

Kleinostheim. An der Kreuzung Hörsteiner Straße / Kardinal-Faulhaber-Straße ereignete sich am Freitag, gegen 14.35 Uhr, ein Verkehrsunfall. Dabei stießen zwei VW auf der Hörsteiner Straße zusammen. Es entstand Sachschaden. Zur gleichen Zeit soll ein weiterer Pkw aus der Kardinal-Faulhaber-Straße nach rechts in die Hörsteiner Straße abgebogen sein. Dieser Pkw, wie auch seine Unfallbeteiligung ist noch unbekannt.

Fahrzeug in Mainaschaff zerkratzt

Mainaschaff. Im Zeitraum von Donnerstag 13 Uhr bis Freitag 13 Uhr wurde ein blauer Mazda in der Albert-Einstein-Straße in Mainaschaff mutwillig beschädigt. Dabei wurde die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise zum Täter gibt es bislang keine. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Aschaffenburg zu melden (Tel. 06021/857-0).

Polizei Aschaffenburg/kick