Fahrer übersieht Bahnschranke in Alzenau - Scheibe und Antenne beschädigt

Am Donnerstag gegen 8.45 Uhr übersah ein 44-jähriger Fahrer eines Hyundai die schließende Bahnschranke des Bahnübergangs in der Industriestraße und fuhr mit seinem Pkw unter der Schranke durch. Hierbei wurden die Windschutzscheibe und die Dachantenne beschädigt. An der Schranke entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.

Auto in Albstadt geschrammt und geflüchtet

Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag gegen 18 Uhr wurde der weiße Pkw Kia von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Besitzer stellte einen massiven Schaden von circa 2000 Euro an der Heckstoßstange fest. Er hatte seinen Pkw ordnungsgemäß in der Freigerichter Straße auf Höhe der Hausnummer 6 geparkt.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Einen Schaden über die gesamte Fahrzeugseite ihres weißen Audi, musste die Besitzerin am Donnerstag gegen 17 Uhr feststellen. Sie hatte ihr Fahrzeug gegen 7 Uhr an der Zulassungsstelle in der Siemensstraße geparkt. Als sie wieder zu ihrem Pkw kam, bemerkte sie den Schaden von circa 3000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau