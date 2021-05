Fahrer schläft am Steuer ein - Unfall am Kauppenabstieg

Am Mittwochvormittag, gegen 8.45 Uhr, befuhr der 34 jährige Familienvater mit seinem Ford, die Bundesautobahn 3 in nördlicher Richtung. Im Wagen saßen neben dem Fahrer seine gleichaltrige Ehefrau und die beinahe einjährige Tochter.

Der erschöpfte Fahrzeugführer verlor am Ende des Kauppenabstiegs auf Grund Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der dortigen Außenleitplanke zusammen. Diese nahm den Wagen sanft auf. Das Fahrzeug streifte an der Außenleitplanke entlang und kam letztendlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Am Ford und der Außenleitplanke entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro Die junge Familie blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.

Das Schläfchen könnte den Familienvater nun teuer zu stehen kommen. Im schlimmsten Fall muss er nun eine Pause von seiner Fahrerlaubnis nehmen.

Jugendliche mit Betäubungsmittel und Waffen unterwegs

Weibersbrunn, A3, Fahrtrichtung Passau/Linz. Eine Fahndungseinheit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg - Hösbach stellte am Mittag des 12.05.2021 einen Pkw fest, der die A3 in Richtung Süden befuhr. Als die Insassen des VW die Polizeibeamten erblickten, beschleunigten sie ihr Fahrzeug und fuhren schließlich an der Anschlussstelle Bessenbach von der Autobahn ab. Der Pkw mit außerbayerischen Kennzeichen konnte jedoch im Rahmen einer schnellen und erfolgreichen Fahndung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei der Kontrolle des Fahrzeuges bemerkten die Beamten schnell, warum die Insassen des Pkw zunächst keine Lust auf eine Polizeikontrolle verspürten. Die Personen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren führten diverse Betäubungsmittel, Messer und sogar ein gestohlenes Fahrzeugdiagnosegerät mit sich. Das junge Trio wurde zur weiteren Sachbearbeitung in die Räumlichkeiten der Verkehrspolizei gebeten. Nachdem die Bevollmächtigte der 15 Jährigen über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und umfangreiche polizeiliche Maßnahmen durchgeführt wurden, durften die Jugendlichen ihre Reise fortsetzen.

Während sich die jungen Leute nun wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln, einem Verstoß gegen das Waffengesetz und des erwähnten Diebstahls verantworten müssen, freut sich das geschädigte Autohaus über ein bereits verloren geglaubtes Diagnosegerät.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach