Fahrer rutscht auf nasser Abfahrt der A45 bei Alzenau von der Straße

Sachschaden in Höhe von 4000 Euro entstand am Mittwoch gegen 11:30 Uhr bei einem Unfall an der Anschlussstelle Alzenau-Mitte auf der A 45. Der Fahrer eines Citroen wollte hier die Autobahn verlassen und verlor im Abfahrtsast, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte mit der Front in die linke Außenleitplanke. Von dieser wurde der Citroen abgewiesen, drehte sich um 180 Grad und rollte rückwärts in die Wiese zwischen den Leitplanken. Der 20-jährige Fahrer blieb hierbei nach eigenen Angaben unverletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.