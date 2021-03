Fahrer rast in Leitplanke auf der B27 bei Mosbach

Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden am Mittwochabend bei einem

Unfall im Mosbacher Kreuz. Ein 51-Jähriger fuhr gegen 21.30 Uhr auf der B27/B292

in Richtung Aglasterhausen. An der Abfahrt zur B37 wollte der Mann mit seinem VW

abbiegen, kam dabei aber wohl aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach links

von der Straße ab. Beim Versuch Gegenzulenken verlor der Mann die Kontrolle über

seinen Wagen und prallte schließlich auf der rechten Fahrbahnseite in die

Leitplanke. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 51-Jährige blieb glücklicherweise

unverletzt.

Walldürn/Buchen. Im Januar wurde in mehrere Geschäfte in Buchen und Walldürn eingebrochen, nun

gelang der Polizei ein Ermittlungserfolg. In der Nacht vom 15. auf den 16.

Januar stiegen zu dem Zeitpunkt unbekannte Personen in ein Schuhgeschäft und

eine Metzgerei in Walldürn ein und stahlen Bargeld und Waren. Einige Tage

später, in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar, versuchten die Unbekannten in

drei Läden in Buchen einzubrechen, scheiterten aber jeweils an den Türen.

Anstatt von ihrem Vorhaben abzulassen, machten sich die Personen daraufhin auf

den Weg nach Walldürn und brachen dort in eine Bäckerei, aber auch in die

bereits einige Tage zuvor ins Visier genommene Metzgerei, ein. Durch intensive

Ermittlungen der Polizei konnten schließlich drei Jugendliche und ein Kind als

Tatverdächtige ermittelt werden. Zwei der Jugendlichen wurden nach Erlass eines

Haftbefehls festgenommen und am 24. Februar beim Amtsgericht Mosbach einem

Richter vorgeführt. Der Haftbefehl gegen die beiden wurde unter Auflagen außer

Vollzug gesetzt.

klal/Quelle:Polizei Heilbronn