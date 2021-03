Fahrer rammt Mömbriser Gedenksäule

Ein 85-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr auf einen Parkplatz in der Alzenauer Straße. Dabei fuhr er zu weit nach vorne und rammte eine Gedenksäule. Fazit: 4.000 Euro Schaden am Pkw und 1.000 Euro an der Säule.

Gas und Bremse verwechselt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Da ein 81-jähriger Daihatsu-Fahrer offenbar Gas und Bremse verwechselte, kam es am Mittwochabend in Schöllkrippen zu einem Verkehrsunfall. Der Mann wollte um 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße ausparken. Dabei verwechselte er das Gas- mit dem Bremspedal und rammte zwei Pkw. Der Gesamtschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. Der Daihatsu musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Mömbris-Rappach, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr erfasste ein Peugeot-Fahrer bei Rappach ein Reh. Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß an der Front beschädigt (500 Euro).

klal/Quelle:Polizei Alzenau