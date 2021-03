Fahrer prallt in parkendes Auto und schiebt es gegen eine Wand in Stetten

Ein 44-jähriger fuhr am Mittwoch gegen 19:30 Uhr Autofahrer auf der Bundesstraße 26 am Ortseingang Stetten, aus Richtung Thüngen kommend, ungebremst gegen einen dort am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dieses Auto wurde durch den Aufprall gegen eine Hauswand geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11000.- Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Da zwischenzeitlich unterschiedliche Darstellungen zu dem Unfallhergang gemacht wurden, werden Zeugen des Unfalles gebeten sich unter Tel.: 09353//97410 bei der Polizei Karlstadt zu melden.