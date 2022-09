Fahrer ohne Führerschein überführt sich beim Telefonieren selbst

Ein 49-Jähriger musste auf Grund eines Fahrverbots seinen Führerschein am 25. August für einen Monat bei der Aschaffenburger Polizei in Verwahrung geben. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, weiterhin mit seinem Pkw zu fahren.

Eine Streife der Polizeiinspektion Alzenau unterzog den Mann am Donnerstag in der Industriestraße einer Kontrolle, nachdem er zuvor während der Fahrt mit seinem Handy telefoniert hat. Neben einem Bußgeld und einem Punkt erwartet den Mann folglich nun auch ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Fahrens trotz Fahrverbots.

Fahrradfahrer stürzt - 67-Jähriger mit rund 1,2 Promille unterwegs

Aschaffenburg. Bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Mittwochabend hat sich ein 67-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann, der mit rund 1,2 Promille unterwegs war, führte zudem ein unerlaubtes Messer mit sich. Ihn erwarten nun gleich zwei Strafanzeigen.

Gegen 20:15 Uhr war der 67-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Goldbacher Straße in Richtung City-Tunnel unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,2 Promille. In der Folge wurde bei dem Mann, der zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, eine Blutentnahme durchgeführt.

Nachdem bei dem 67-Jährigen noch ein unerlaubtes Messer mit einer feststehenden Klinge von 12 Zentimetern aufgefunden worden ist, erwarten diesen nun neben einer Anzeige auf Grund der Trunkenheit im Verkehr auch ein Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz.

.